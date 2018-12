Başkan Ali Uçak halkın içinde halkla iç içe

Gittiği her mahallede sevgi ve coşkuyla karşılanan Başkan Ali Uçak, “Halkla iç içe olmak en büyük zenginliğimiz. Yolumuz nereden geçerse geçsin, tüm hemşehrilerimize sevgiyle dokunmak için yürüyoruz.” vurgusunu yaptı.

Göreve geldiği 2 Mayıs 2018 tarihinden bu yana her zaman Alaşehir halkıyla iç içe olan Başkan Uçak, “Alaşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımız için daha yaşanılabilir bir şehir için var gücümüzle çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Bütün çabamız tüm mahallelerimizdeki eksikleri tespit edip her mahallemize eşit hizmeti sunabilmek. Bu kapsamda merkez ve kırsal mahallelerde, kimi zaman evlerine misafir olduğum kimi zaman kahvelerde bir araya geldiğim hemşehrilerimizin istek ve taleplerini dinleyerek çözümler üretmeye çalışıyor, dertlerine, sıkıntılarına ve mutluluklarına ortak oluyoruz. Bir taraftan ziyaretlerimizde projelerimizi ve hizmetlerimizi değerli halkımıza anlatırken, diğer taraftan yeni projelerimiz konusunda her kesimden vatandaşlarımızın görüşlerine başvuruyoruz. Her birinin görüşü bizim için çok değerli. Çünkü biz çok büyük bir aileyiz. Gücümüzün ve çalışma azmimizin en büyük nedeni hemşehrilerimizle daima bir arada olmak. Harekette birlik olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır, işte bu yüzden gönül bağımızın olduğu tüm hemşehrilerimiz ile biriz, beraberiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.” dedi.

“Başkanımızı sonuna kadar destekliyoruz”

Ziyaretler esnasında görüşlerini bildiren vatandaşlar ise, “Belediye başkanını halk belirli zamanlarda ancak görebilirdi. Başkana ulaşmak, derdini sıkıntını anlatmak tam anlamıyla dertti. Ancak Başkan Ali Uçak'ı çok sık görüyor, kolay ulaşıyor ve her türlü sıkıntımızı hiçbir aracı olmadan doğrudan başkanımıza iletiyoruz. Böyle devam etmesi için başkanımızı sonuna kadar destekliyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.