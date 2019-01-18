Başkan Ali Uçak'tan öğrencilere karne hediyesi

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin son gününde Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ilçe merkezine en uzak okul olan Dağarlar Ortaokulu öğrencilerinin karne sevincine ortak oldu. Öğrencilere karnelerini takdim eden Başkan Uçak, ortaokul öğrencilerine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı konulu kitap, ilkokul öğrencilerine ise hikaye kitapları, araba ve bebek hediye etti. Samimi sohbetler yaşandığı karne töreninde, karnelerini ve hediyelerini alan öğrenciler Başkan Ali Uçak'a teşekkür etti.

Öğrencileri tebrik ederek tavsiyelerde bulunan Başkan Uçak, ”Hani İstiklal Marşımız diyordu ya, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. İşte o ocak, bu ocaktı. Ekmek kadar aziz, su gibi aydın bir neslin yetiştiği. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yetiştiği okullarımız. Bizler de geleceğimizi daha parlak hale getirebilmek için, belediyemiz olarak elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bugün öğrencilerimiz karne heyecanı yaşıyor. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Şimdi tatilde hem ders çalışıp hem de dinlenerek önümüzdeki eğitim öğretim dönemine de başarılı bir şekilde hazırlanacaklardır. Öğrencilerimize en büyük desteği veren öğretmenlerimize ve ailelerine de çok teşekkür ediyorum. Sizler bizim canımız, sizler bizim geleceğimizsiniz. Hepinize iyi tatiller diliyorum”diye konuştu.