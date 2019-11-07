Başkan Aloğlu: "Almanya'dan elimiz dolu dönüyoruz"

Dış ticarete ivme kazandırmak için Almanya'da görüşmelerde bulunan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD)'in başkanı, Yunusemre Belediyesi ve MTSO meclis üyesi Ayberk Aloğlu, olumlu sonuçlarla Manisa'ya dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Almanya gezisini değerlendiren EGEİD Başkanı Ayberk Aloğlu, "Pasif ticaret ile ancak karnınızı doyurabilirsiniz! Aktif ticaret ile malı alıcıyla buluşturmak için mesafeler kat edip, bedenen ve zihnen yorulup ve en önemlisi ailenizden-vaktinizden fedakarlıkta bulunup kendi pazarımızı oluşturma kaygısıyla çıktığımız bu yolda verimli sonuçlar almanın mutluluğu ile şehrimize dönüyoruz. Ülkemize zor günlerde alan açmak, şehrimize imkan sağlamak amacıyla bundan sonraki faaliyetlerimiz de bu yönde olacaktır. Ticarette süreklilik ve güven esastır. Biz de ilişkilerimizi sürekli ve güvenli hale getirip özelde üyelerimizi, genelde şehrimizi marka yapma çabasındayız." dedi.

Almanya'da dört şehirde gerek aracılarla gerekse doğrudan alıcılarla görüşmeler içerisinde olduklarını kaydeden Aloğlu, "Almanya'da mağazalaşmak, şirket açmak, kredilendirme bilgileri, oturum hizmeti, muhasebeleştirme işlemleri, ürün ve kira konusunda maliyet bilgilendirmeleri hakkında danışmanlık hizmeti veren bir şirketle ücretsiz olarak anlaşmaya vardık. Almanya'da ticaret yapan aracılarla iletişime geçilmesi üzere EGEİD üyelerimizin faaliyet alanlarını içeren listemizi şirket sahiplerine ve aracı şirketlere teslim ediyoruz. İyi anlaşmalar yaptık, bereketli pazarlar bulduk. Allah hepimiz için hayırlısını yazsın. Ülkemize, şehrimize ve üyelerimize hayırlı olsun. Almanya'dan elimiz dolu dönüyoruz." diye konuştu.