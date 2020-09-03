Başkan Besim Dutlulu, zabıta haftasını kutladı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediyede görevli zabıta personelinin Zabıta Haftası'nı kutladı.

Zabıta Haftası dolayısıyla belediyede görevli zabıta personelleri ile bir araya gelen Başkan Besim Dutlulu, vatandaşların sağlığı, huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarının bu özel haftasını tek tek tebrik etti. İlk olarak Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım ve ekibini Encümen Salonu'nda konuk eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Zabıta Teşkilatımız 7/24 hizmet veren ve belediyemizin görünen yüzü olma özelliği ile bizim her yerdeki elimiz, sesimizdir. Şehrimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden yoğun bir tempoyla çalışan zabıta arkadaşlarımız ile bir araya gelerek Zabıta Haftası'nı kutladık. Önce depremler ardından da pandemi ile mücadelede ekip arkadaşlarımız çok özverili ve başarılı çalışmalara imza attı. Sizlerle çalışmaktan büyük keyif ve gurur duyuyorum. Göreviniz sizlere büyük yükler ve sorumluluklar getiriyor. Bu yüklerin altında kalmadan, özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Tüm zabıtalarımızın zabıta haftasını ve zabıta teşkilatının 194'üncü kuruluş yıldönümlerini kutluyor, görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretin ardından Akhisar Belediyesi hizmet binası önünde, Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarihi ile ilgili açılan fotoğraf sergisi gezildi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler daha sonra 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya'yı ziyaret etti; ardından şehit zabıtalar kabirleri başında anıldı. Esnaf ziyareti de yapan zabıta ekipleri maske ve sağlık tedbirleri ile ilgili broşür dağıtımı yaparak korona virüse karşı vatandaşları uyardı. Farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklar zabıta kıyafetleri giyerek, sağlık tedbirlerine uymayan esnaflara uyarıda bulundu, ardından karanfil dağıttılar. Daha sonra Başkan Dutlulu, zabıta ekipleri ile birlikte belediye önünde hatıra fotoğrafı çekildi.