Başkan Besim Dutlulu'dan ilkokula tablet desteği

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, farklı kırsal mahallelerden gelerek Başlamış Ceyhan Karasoy İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin tablet ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Besim Dutlulu, projenin oluşmasına katkı sağlayan CHP Akhisar Kadın Kolları Başkanı Fatma Celebci ve Okulu Müdürü Halim Özkan'a teşekkür ederek gençlerin her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Önceliklerinin eğitim gören gençlerin geleceği olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Kırsal mahallelerimizdeki öğrencilerimizin, mağdur olmadan eğitimlerine devam edebilmeleri için elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz. Farklı köylerden gelerek Başlamış İlköğretim Okulu'nda ortak öğrenim gören öğrencilerimizin, tablet ihtiyaçlarını karşılayacağız. Projenin oluşmasına katkı sağlayan CHP Kadın Kolları Başkanımız Fatma Celebci'ye, Başlamış İlköğretim Okulu Müdürü Halim Özkan'a ve kırsal mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyor, geleceğimiz olan gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha yineliyorum” dedi.

Akhisar Dayanışması ile eğitim gören 192 öğrenciye tablet dağıtıldı

Öte yandan Akhisar Belediyesi bünyesinde Başkan Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda kurulan “Akhisar Dayanışması” kapsamında Akhisar Belediyesi ve Akhisarlı hayırseverlerin bağışladığı tabletler Akhisar'da eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor.

Uzaktan eğitim başladığı dönemde Akhisar Belediyesi ve Hayırseverlerin bağışladığı 192 adet tablet öğrencilere canlı yayında yapılan kura çekimi ile teslim edildi.