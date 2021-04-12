Başkan Bilgin 1. doz aşısını oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre aşı sırası gelen Başkan Bilgin, Saruhanlı Devlet Hastanesine giderek birinci doz aşısını oldu. Başkan Bilgin'in ikinci doz aşısı ise 28 gün sonra uygulanacak.

Kurallara uymaya davet etti

Başkan Bilgin, aşı olduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada salgından korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Hepimizin bildiği gibi 1 yılı aşkın süredir küresel bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu süre zarfında zor günler geçirdik. Sevdiklerimizi kaybettik. Günlerce hastanelerde yattık. Evlerimizden çıkamadık. Son günlerde büyük bir vaka artışıyla karşı karşıyayız. Bu konuda gerekli tedbirler alınacağını düşünüyorum. Salgın bitinceye kadar hem kendimizin, hem de sevdiklerimizin sağlığı için maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle özen göstermeliyiz. Bunun yanında aşı olmaktan çekinmemeli ve sıramız geldiğince aşımızı yaptırmalıyız. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Ancak bunu için biraz daha sabretmeli ve kurallara uymalıyız."

Hastalığı ağır atlatmıştı

Bu arada Başkan Bilgin, 6 ay önce ateş ve öksürük şikayeti nedeniyle yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu 17 günü yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 gün Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi görmüştü.