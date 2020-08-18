İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bilgin çocukların isteğini geri çevirmedi

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ikamet ettikleri Koldere Mahallesindeki oyun parkının yenilenmesi için kendisine sesli ve görüntülü mesaj gönderen çocukların çağrısına duyarsız kalmadı.


Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi çocukları Saruhanlı Belediye Başkanına sesli ve görüntülü mesaj göndererek mahalledeki oyun parkının yenilenmesi talebinde bulundu. "Aydınlık yarınlarımızın geleceği olan çocuklarımızın mutluluğu ve talepleri her şeyin üstündedir" diyerek Fen İşleri Müdürlüğüne talimat veren Bilgin, Koldere mahallesindeki çocuk oyun parkını yeniletti.


Bunun üzerine mahalledeki çocuklar yeni bir mesaj daha göndererek Başkan Bilgin'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.