Başkan Bilgin dolunun zarar verdiği tarım alanlarını inceledi

Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Baysal, Hüseyin Çelik, Mehmet Balıkçı ve meclis üyeleriyle birlikte Kumkuyucak Mahallesine giden Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, hasar gören bağları gezdi. Ürünleri hasar gören çiftçilere 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunan Başkan Bilgin, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dolu yağışı nedeniyle ilçe genelinde ilk belirlemelere göre 10 bin dönüm arazide zarar tespit edildiğini kaydetti. Özellikle uyanma aşamasında olan üzüm bağlarındaki zararın büyük olduğunu gözlemlediklerini dile getiren Başkan Bilgin, bu arazilerin bir kısmının sigortalı olduğunu, ancak sigortalı olmayan ürünlerin de bulunduğunu belirterek şunları söyledi: "Çiftçilerimize geçmiş olsun. Gerçekten büyük bir hasar olduğunu gördük. Sigortalı olan ürünlerin zararını TARSİM karşılayacaktır. Ancak tarım sigortası bulunmayan çiftçiler için bir çözüm yolu bulunması gerektiğini ve üreticilerimizin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Rabbim çiftçilerimizi doğal afetlerden korusun."