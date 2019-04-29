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Başkan Bilgin engellilerin yüzünü güldürdü

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in talimatıyla ilçedeki engelli vatandaşların, tekerlekli sandalye ve akü gibi talepleri yerine getirildi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in talimatıyla ilçedeki engelli vatandaşların, tekerlekli sandalye ve akü gibi talepleri yerine getirildi.


Belediye Zabıta ekipleri, Mütevelli mahallesinde ikamet eden yürüme engelli Nuran İpçi ve Büyükbelen mahallesinde ikamet eden Suzan Kocabaş'ı evinde ziyaret ederek, tekerlekli sandalyesini teslim etti.


Başkan Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada her türlü ihtiyaçlarında engellilerin yanında olacaklarını, akülü araç, tekerlekli sandalye ve buna benzer ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade ederek şunları kaydetti:


“Engelli olmak kişinin tercihi değildir ve herkes engelli adayıdır. Bizler bu bilinçle engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını kolaylaştıracak çalışmaları ortaya koyacağız. Engellilerimize her türlü desteği verecek ve her türlü kolaylığı sağlayacağız."


Başkan Bilgin, her sağlıklı insanın da engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

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