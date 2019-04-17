Başkan Bilgin esnafların pilav hayrına katıldı

Saruhanlı Belediye Başkanı ilçe esnafı tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen geleneksel pilav hayrına katıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Atatürk Mahallesi Yedi Eylül Caddesi esnafı tarafından 8'inci geleneksel pilav hayrı düzenlendi. Etkinliğe, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Baysal, Hüseyin Çelik, Mehmet Balıkçı, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda din görevlileri tarafından dua yaptırıldı. Daha sonra protokol üyelerine ve vatandaşlara pilav ayran ikram edildi. Başkan Bilgin, etkinliği organize eden esnaflara teşekkür ederek, bu tür programların birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi bakımından önemli olduğunu kaydetti.