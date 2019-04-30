Başkan Bilgin, hizmet için sahaya çıkıyor

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel seçimlerinde, Millet İttifakı CHP Saruhanlı Belediye Başkan adayı olarak seçime katılan ve ilçe tarihinde en yüksek oyu alarak seçimi kazanan Başkan Bilgin, bir ay boyunca tebrik ziyaretlerini kabul etti. Bu süre zarfında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bilgin, 2 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yürütülen yatırım ve hizmetlerin takibi için sahaya çıkacağını, bu nedenle vatandaşların anlayışına sığınarak tebrik ziyaretlerini kabul edemeyeceğini belirtti. Başkan Bilgin şunları söyledi: "Tebriklerini iletmek üzere ziyaretimize gelen ve tebrik etmeyi düşünen vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Projelerimizi hayata geçirmek için artık sahaya çıkmamız gerekiyor. Saruhanlımıza hizmet edebilmek için, vatandaşlarımızın anlayışına sığınarak 2 Mayıs tarihi itibariyle tebrik ziyareti kabul etmeyeceğiz. Yoğun bir çalışma temposu içerisinde ilçemize en iyi hizmetleri yapmak için çalışacağız. Kapımız yine her zamanki gibi vatandaşımıza açık olacak. Ancak tebrik ziyaretleri yerine sorunlarımızın çözümü, hizmetlerin hayata geçmesi için yapılacak ziyaretleri ön plana çıkaracağız. Bu konuda anlayış gösteren tüm hemşerilerime teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun; bundan sonra biz vatandaşımızın ayağına gidecek, çayını içecek, onların sıkıntılarını çözmek için sahada olacağız"