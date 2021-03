Başkan Bilgin, kadınlara çiçek dağıttı

Programda CHP İlçe Başkanı Hasan Levent, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Abacı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Millet İttifakı Üyeleri de yer aldı.

Başkan Bilgin yaptığı açıklamada, "Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım. Kadınlarımızın haklarını yalnız bir gün değil her gün savunmalıyız ve savunacağız. Senede bir gün onları anlamaya çalışmak, onların haklarından bahsetmek, çektikleri sıkıntıları anlamaya çalışmakla yetinemeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Tarihinde kahramanlık destanları yazan binlerce kadın kahramanımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi.

Fabrika ve arazilerde de çiçek dağıtıldı

Bu arada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçe genelindeki fabrika ve arazilerde çalışan kadınlara çiçek dağıtıldı.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in talimatı üzerine hazırlanan program kapsamında ilçedeki işletmeleri ve arazileri ziyaret eden Zabıta ekipleri, kadınlara Başkan Bilgin'in selamını ileterek çiçek hediye etti.