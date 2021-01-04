Başkan Bilgin, Marmara Gölünde kuş gözlemevini inceledi

Bölge Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Manisa Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kuş gözlemevinde incelemelerde bulundu.

Doğal bir güzelliğe sahip olan gölün 101 kuş türünde 20 binden fazla su kuşuna ev sahipliği yaptığını ifade eden Başkan Bilgin, dileyen vatandaşların buraya gelerek keyifli vakit geçirebileceğini söyledi.

Başkan Bilgin'in buradaki incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ile Fen İşleri Müdürlüğü ekibi de yer aldı.