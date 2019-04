Başkan Bilgin Polis Haftasını kutladı

yılı nedeniyle, Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programlara katıldı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinleri kapsamında şehit kabirlerini ziyaret edip, karanfil bırakarak dua etti. İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban'ı da ziyaret eden Başkan Bilgin tüm polislerin haftasını kutladı.

Başkan Bilgin, programların ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü; milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlama görevini özveriyle yerine getiren Emniyet Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Her alanda günün gerektirdiği yeniliklere adapte olarak kendini geliştiren ve son teknolojiyi kullanan Polis Teşkilatı, suç oluşmadan suçu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarla, tüm dünyada örnek gösterilen başarılara imza atmaktadır. Türk Polisinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de her türlü zorluğun üstesinden geleceğine, ülkemizin ve vatandaşlarımızın huzuru ve esenliği için var gücüyle çalışacağına olan inancımı özellikle belirtmek istiyorum. Kurulduğu günden bugüne halkımızın huzur ve güvenliği için önemli görev üstlenen ve görevi başında şehitlik mertebesine ulaşan şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık içerisinde uzun ömürler diliyorum." dedi.