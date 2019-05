Başkan Bilgin, şampiyon takıma kupasını Verdi

Saruhanlı'da mahalleler arası düzenlenen ve 8 takımın mücadele ettiği dostluk turnuvasının final maçı Gözlet ile Hacımusa mahalleleri arasında Saruhanlı ilçe stadında oynandı. Karşılaşmayı, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal, Belediye Meclis üyeleri ve her iki mahalleden gelen vatandaşlar izledi. Normal süresi 2 - 2 berabere tamamlanan turnuvanın uzatma bölümünde gol sesi yükselmeyince, maç penaltılara kaldı. Penaltı atışlarında Hacımusaspor, Gözletspor karşısında 7-6 galip gelerek şampiyon oldu. Başkan Bilgin, maçın ardından sahaya inerek her iki takımın oyuncularını tebrik etti. Bilgin, daha sonra şampiyon olan takıma kupayı verdi. Bilgin, burada yaptığı açıklamada, iki ay önce başlayan turnuvanın açılışına, Saruhanlı Belediye Başkan adayı olarak katıldığını hatırlatarak, "Bugün burada Saruhanlı Belediye Başkanı olarak sizlerin arasında bulunuyorum. Turnuvanın başlama vuruşunu Başkan adayı olarak yapmıştım, kupa töreninde ise Başkan olarak yer aldığım için mutluyum. Her iki takımı tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu. Bundan sonra Saruhanlı'da hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Spor anlamında da Saruhanlımızı çok güzel günler bekliyor" dedi.