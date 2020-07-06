Başkan Bilgin'den Bulgaristan'a maske yardımı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Bulgaristan'da faaliyet gösteren Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneğine koruyucu maske yardımında bulundu.

Manisa Balkanlılar Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Altan Hafızismailoğlu'nun aracılığıyla sağlanan maske bağışı derneğe gönderildi.

Dernek yöneticileri bu zor zamanda Manisa'dan seslerini duyan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'e ve Balkanlılar Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Altan Hafızismailoğlu'na teşekkür etti.