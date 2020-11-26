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Başkan Bilgin'den spora büyük yatırım

Manisa Süper Amatör Küme takımlarından Saruhanlı Belediyespor’un kullanacağı İshakçelebi Mahallesindeki Ali Ziya Parlar Stadında, Saruhanlı Belediyesi tarafından büyük çapta bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Manisa Süper Amatör Küme takımlarından Saruhanlı Belediyespor'un kullanacağı İshakçelebi Mahallesindeki Ali Ziya Parlar Stadında, Saruhanlı Belediyesi tarafından büyük çapta bakım ve onarım çalışması başlatıldı.


Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada spor kompleksine dönüştürülecek olan stadın bakım ve onarımının 2021 yılı içinde tamamlanıp kullanıma hazır hale geleceğini bildirdi.


Tadilat çalışmaları kapsamında stadın standart ölçülere uyarlanacağını, tribün ve yedek kulübelerinin yenileneceğini futbolcuların yatılı olarak konaklayabileceğini bir bina inşa edileceğini ifade eden Başkan Bilgin, tesisin her alanda ihtiyaca cevap veren dev bir spor kompleksine dönüşeceğini dile getirdi.


Saruhanlı Belediyesi olarak spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini, bu kapsamda ilçedeki statların tamamını bakıma aldıklarını, Saruhanlı Belediyespor'u Manisa 1. Amatör Kümede şampiyon yaparak Süper Amatör Kümeye çıkardıklarını anımsatan Başkan Bilgin, hedeflerinin 3. Lig'de mücadele etmek olduğunu belirtti.



Stada, belediye başkanının adı verilmişti


Bu arada İshakçelebi Mahallesindeki futbol stadına, Saruhanlı Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısında stadın yapımını sağlayan dönemin İshakçelebi (1994 - 2004) Belediye Başkanı merhum Ali Ziya Parlar'ın adı verilmişti.

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