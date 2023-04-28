Başkan bu kez kürsüde değil sahnede coşturdu

Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Yeşilçam'ın unutulmaz film müzikleriyle Alaşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserde sahneye çıkan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da seslendirdiği 'Bak yeşil yeşil' şarkısıyla salondakileri coşturdu.

Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Şef Berkan Çiftçi yönetiminde verdiği konserde Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden 25 şarkıyı seslendirildi. Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde verilen konsere ilgi yoğun olunca çok sayıda müziksever yer bulamadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konserde 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenler ekrana yansıtılan 04.17 saati ve koronun hep bir ağızdan 'Sesimi duyan var mı?' demesiyle anıldı.

Sürpriz sanatçı Başkan Öküzcüoğlu

Konserin sürpriz sanatçısı ise Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu oldu. Başkan Öküzcüoğlu, Ahmet Özhan ve Emel Sayın gibi usta sanatçıların seslendirdiği unutulmaz eser “Kapat gözlerini kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil" şarkısını seslendirdi. Başkan Öküzcüoğlu'nun şarkısına salondaki izleyiciler de eşlik ederken, şarkı bitiminde salonda uzun süre alkış sesleri yükseldi. Müzikseverler, konseri baştan sona coşkuyla izlerken, şarkılara da eşlik etti. Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, koro sonunda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Koromuz profesyonelleri aratmadı. Bu akşam şarkılar konuştu, Yeşilçam konuştu. Eskilere gittik, kaybettiklerimiz andık. O güzel günleri andık. Bu anları bizlere yaşattıkları için Alaşehir Belediyesi korosuna teşekkür ediyorum." dedi.