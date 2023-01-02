Başkan Çelik 2023 mesaisine muhtarlarla başladı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 2023 yılının ilk mesai gününe mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte düzenlenen toplantı ile başladı. Şehzadelerpark'ta düzenlenen toplantıda belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de hazır bulundu. Şehzadelerin çekirdek ailesi olarak yılın ilk mesai gününün ilk saatlerinde birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifa eden Başkan Çelik, "2023 yılının belediyemiz için, ilçemiz için, şehrimiz için, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepimize Allah'tan sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. İnşallah sağlık ve afiyet içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde 2023 yılında da birlikte oluruz. İlçemize yeni hizmetler yeni eserler kazandırırız. Meclis üyelerimiz, grup başkanvekillerimiz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimizle yaşadığımız ilçeye hizmet için çaba ve gayret sarf eden insanlar olarak, çekirdek aile olarak buradayız" dedi.

Şehzadelerde yakaladıkları birlik ve beraberlik ruhu ile her çalışmada herkesin elini taşın altına koyduğunu ifade eden Başkan Çelik "Herkes parti kimliklerini bir kenara bırakarak yaşadığımız şehir için üzerine düşen katkıyı yapıyor. Tüm meclis üyelerimize katkıları için teşekkür ediyorum. Konuları önceden istişare ediyoruz. Akıl akıldan üstündür diyerek birbirimizde istifade ediyoruz" dedi.

Siyasi hayatı boyunca en çok memnuniyet duyduğu ziyaretlerin muhtarların gerçekleştirdiği ziyaretler olduğunu dile getiren Başkan Çelik, "Çünkü muhtarlar şahsi taleple gelmez. Muhtarlar halkın talepleri ile gelirler. Muhtarların talepleri yerine getirildiğinde o mahallede yaşayan vatandaşların huzuruna katkıda bulunmuş olursunuz. Görevler gelip geçici. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Türkiye'ye örnek birçok projeyi birlikte hayata geçirdik ve daha fazlasını yapacağız"

"Önceliğimiz halkın verdiği emanete sahip çıkmak"

Şehzadeler Belediyesi olarak önceliklerinin halkın verdiği emanete sahip çıkmak olduğunu da belirten Başkan Çelik "Bu konuda vicdanen rahatız. Milletin emanetine bugüne kadar hep sahip çıktık. Har vurup harman savurmadık, kılı kırk yararak kaynakları doğru kullanabilmek için çaba ve gayret sarf ettik. Bize güvenenlerin başını öne eğdirecek bir hal hareket içerisinde olmadık. Şehzadeler Belediyesi, personelleriyle birlikte dürüst, disiplinli namuslu bir şekilde hizmet veren bir belediyedir. Bu başarıda da hepinizin katkısı var" diye konuştu.

Başkan Çelik'in konuşmasının ardından muhtarlar dilek ve temennilerini dile getirirken; Tunca Mahallesi Muhtarı Suna Marangoz Başkan Çelik'e muhtarlar adına çiçek takdiminde bulundu.