Başkan Çelik AK Parti Şehzadeler Teşkilatı'nı ağırladı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 13 Eylül'de kongre yaparak yeni yönetimini oluşturan AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatı'nın başkan ve yöneticilerini ağırladı. Birliktelik mesajlarının verildiği ziyarette Başkan Çelik, “Değerli başkanımız ve yönetimini tebrik ediyorum. Allah hayırlı hizmetler yapabilmeyi nasip etsin.” dedi.

13 Eylül'de kongre yaparak yeni bir yönetim oluşturan AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatı'nın başkan ve yöneticileri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Başkan Çelik'e çiçek takdim etti. Ziyaretlerine ilişkin konuşan Başkan Çipiloğlu, “13 Eylül'deki kongremizden sonra Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik'i Yönetim Kurulumuz ile birlikte ziyaret ediyoruz. Bugüne kadar teşkilatlar olarak Ömer Başkanımızın yanında uyumlu bir şekilde çalıştık. Bundan sonra da inşallah uyum ve birliktelik içerisinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik'e bizleri kabul ettiği için, nezaketi için teşekkür ediyorum.” dedi.

“Şehzadeler'de çok güzel bir teşkilatımız var”

AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şöyle konuştu: “Değerli başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Allah hayırlı hizmetler yapabilmeyi nasip etsin. Siyaset bu şehre, bu ülkeye hizmet edebilmenin bir aracıdır. Bir gönül kazanabilmek, birinin sıkıntısını giderebilmek için bir vesiledir. AK Parti kadroları da kibirlenmeden, tepeden bakmadan, insanların hayır duasını kazanabilmek için çalışan kadrolardır. Şehzadeler'de çok güzel bir teşkilatımız var. Bütün kademelerimiz büyük bir uyum içerisinde tevazuyla, samimiyet ve gayretle çalışıyorlar. Bugüne kadarki tüm hizmetleri, katkıları için çok teşekkür ediyorum. Yürekten inanıyorum ki Başkanımız Mehmet Emin Çipiloğlu ve yönetimi, başarıdan başarıya koşarak ve aziz milletimize en güzel hizmetleri sunmak için çaba ve gayret sarf edecekler. Ben de bu teşkilatın bir üyesi, bir neferi olarak başkanımız ve tüm ekibinin yanında olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü hepimizin gayesi, amacı bir. En büyük gayemiz şehrimize, ülkemize hizmet edebilmek. Aramızda, sevgimiz, saygımız ve samimiyetimiz var. Birbirimize sınırsız güvenimiz var. İnanıyorum ki bu birliktelikle daha güzel hizmetleri de hep birlikte başarırız. Tekrar tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, üstün başarılar diliyorum.”