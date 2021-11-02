Başkan Çelik, Bakan Pakdemirli'yle görüştü

Şehzadeler'e yapılacak olan hizmetlerin ele alındığı görüşmede Başkan Çelik, Bakan Pakdemirli'ye verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçeye kazandırılacak hizmetlerle ilgili bilgi sunmak ve destek istemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi. Şehzadeler'e yapılacak olan hizmetlerin ele alındığı görüşmede Başkan Çelik, Bakan Pakdemirli'ye verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Şehzadeler Belediyesi'nin projelerinin ele alındığı görüşmede Başkan Çelik, Bakan Pakdemirli'nin özel ilgi ve destekleri nedeniyle gövde imalatları tamamlanan ve gelecek yıl su tutmaya başlayacak, Şehzadeler'deki binlerce dönüm araziyi suya kavuşturacak olan Sarma ve Belenyenice Sulama Barajları nedeniyle teşekkür etti. Başkan Çelik, Bakan Pakdemirli'yi barajların açılışı için Manisa'ya davet ederken; Bakan Pakdemirli de hemşehrilerine selamlarını iletti. Bakan Pakdemirli, programının uygun olması halinde açılışlar için Manisa'ya geleceğini söyledi.