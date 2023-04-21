Başkan Çelik bayram namazını Sancaklıbozköy'de kıldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bayram namazını Sancaklıbozköy Mahallesi Merkez Ulu Camii'nde kıldı. Bayram namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çelik, herkesle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti. Başkan Çelik, bayram namazı kılmaya gelen çocukları da unutmayarak dağıttığı hediyelerle çocukları sevindirdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik bayram namazını AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Başkan Yardımcıları Mehmet Kavas, Ahmet Songüler, Haşim Yener ve teşkilat mensupları ile birlikte Sancaklıbozköy Mahallesi Merkez Ulu Camii'nde kıldı. Bayram namazını vatandaşlarla birlikte kılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, namazın ardından vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Bayram namazını kılmaya gelen çocukları da unutmayan Başkan Çelik hepsiyle tek tek bayramlaşarak, onlara bayram hediyesi dağıttı. Başkan Çelik'in elinden hediyelerini alan çocuklar, büyük bir sevinç yaşayarak başkana teşekkür etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, hediye dağıtımının ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi.