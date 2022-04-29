Başkan Çelik belediye personeliyle bayramlaştı

Başkan Çelik, Şehzadeler ailesi olarak bayrama kavuşmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Şehzadeler Belediyesi'nde bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadelere birlikte hizmet ettikleri mesai arkadaşları ile bir araya gelerek bayramlaştı. Başkan Çelik'e, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Kavas, Atilla Efendioğlu, Haşim Yener Bilir, Fatih Baybatur, Bilal Demir ve Ahmet Songüler de eşlik etti. Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Çelik, “Ramazan Bayramı'nın kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini, milletimizin ve tüm İslam aleminin yakınlaşmasına vesile olmasını, insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayram süresi boyunca görevli olan tüm personele çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.