Başkan Çelik Cumhur İttifakı meclis üyeleriyle istişare yaptı

Başkan Çelik, kampanya süresindeki özverili çalışmaları nedeniyle meclis üyesi adaylarına teşekkür etti.

31 Mart yerel seçimleri sonuçlarına göre bir dönem daha Şehzadeler Belediye Başkanı olarak seçilen Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ve MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ile birlikte Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Meclis üyesi adaylarıyla bir araya geldi. Kampanya süreci ve sonrası için istişarelerin yapıldığı görüşmede Meclis üyesi adaylarına hitap eden Başkan Çelik, meclis üyesi listesinde yer alan bütün adayların büyük bir özveri ile çalıştığına dikkat çekerek, gayret ve emekleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür etti.

Şehzadeler Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakının 17 üye ile temsil edileceğine değinen Başkan Çelik, “Çok verimli bir kampanya süreci geçirdik. Şehzadeler halkı da sandıkta tercihini yaptı. Bundan sonra halkımıza hizmetlerimizi yine en güzel şekilde ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Toplantıda AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü de birer konuşma yaparak, seçim kampanyası süresinde canla başla çalışan meclis üyesi adaylarına teşekkür etti.

Şehzadeler halkına hizmet noktasında meclise giremeyen meclis üyesi adaylarının da seçilen meclis üyeleri ile birlikte hareket edebileceklerine vurgu yapıldı.

Konuşmaların ardından yapılacak meclis toplantıları, kurulacak meclis grupları ve Şehzadeler Belediyesi'nin yeni dönem için projeleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.