Başkan Çelik Donju Vakuf heyetini ağırladı

Uluslararası Mesir Macunu Festivali için Manisa'ya gelen, Şehzadeler Belediyesi'nin kardeş şehri Bosna Hersek'in Donju Vakuf Belediyesi'nin Belediye Başkanı Hüso Susic ve beraberindeki heyeti ağırladı. Başkan Çelik ve beraberindeki heyet daha sonra Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndan dönen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'da, 479. Uluslararası Mesir Macunu Festivali için kente gelen Şehzadeler Belediyesi'nin kardeş şehri Bosna Hersek'in Donju Vakuf Belediyesi'nin Belediye Başkanı Hüso Susic ve beraberindeki heyetle kahvaltıda bir araya geldi. Donju Vakuf Belediye Başkanı Hüso Susic Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i görmekten ve Manisa'da olmaktan memnuniyet duyduklarını anlattı. Kardeş belediye heyeti ile hasret gideren Başkan Çelik şöyle konuştu: “479. Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında kardeş belediyemiz Bosna Hersek Donju Vakuf'tan gelen değerli Belediye Başkanımız Hüso Susic ve arkadaşları ile birlikteyiz. AK Parti'nin malum Kızılcahamam'da bir çalıştayı vardı. O sebeple Manisa'da değildim. Gece yarısı izin alarak Manisa'ya geldim. Bugün de sabahtan ilk olarak misafirimiz kardeş başkanımızla bir araya gedik. Hasret giderdik. Değerli Başkanımız Bosna Hersek'ten tüm kardeşlerimizin selamını Şehzadeler halkına ve tüm Manisa'ya getirdiğini, bizleri tebrik ettiklerini ilettiler. Ben de tüm halkımız adına kardeşlerimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Mesir Macunu Festivali'nde kardeşlerimizi misafir etmek bizim için de ayrı bir onur oldu.”

Vali Deniz'i ziyaret ettiler

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nin kardeş şehri Bosna Hersek'in Donju Vakuf Belediyesi'nin Belediye Başkanı Hüso Susic ve beraberindeki heyetle birlikte Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

Bosna Hersekli heyeti kabul eden Vali Ahmet Deniz, “Gönül coğrafyamızın gönül insanları kardeş şehrimizin belediye başkanı be heyetini şehzadeler şehri Manisa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Bosna Hersek Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susiç ise, “Bugün Manisa'nın Mesir Festivali'nde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Buradaki kardeşimiz Şehzadeler Belediyesi ile güzel bir bağımız var. Haziran ayı sonunda Ayvaz Dede Şenliklerine değerli Valimizin katılımı bizleri çok mutlu edecektir. Katılımınızı bekliyoruz. Mesir Festivali'nde bize göstermiş olduğunuz bu güzel misafirperverlik için heyetimiz adına çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.