Başkan Çelik durmak bilmiyor

Manisa'daki hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticileri ile bir araya gelen Cumhur İttifakı adayı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beş yılda gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, yeni dönem için destek istedi. Karaağaçlı Mahallesine yaptığı ziyarette de büyük ilgiyle karşılan Başkan Çelik vatandaşlardan destek istedi.

Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Ardahanlılar Dayanışma Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Yılmaz Ünal, Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Haydar İzci ve Saruhanlılar Köy ve Beldeleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Yunus Emre Şahin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde Başkan Çelik'e AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ile Cumhur İttifakı Belediye Meclisi adayları da eşlik etti.

"Hemşehri derneklerini çok önemsedik"

Hemşehri derneklerine her zaman bir telefon kadar yakın olduklarını ve sürekli iletişim kanallarını açık tutuklarını, bundan sonra da istişare halinde olacaklarını kaydeden Başkan Çelik, “Göreve geldiğimiz günden beri hemşehri derneklerini çok önemsedik. Cennet vatanımızın birbirinden değerli yörelerinin kültürlerinin Manisa'da yaşatılması, Manisa'mızın kültürüne bir zenginlik katması açısından da önemseyip, destek verdik. Derneklerimizin etkinliklerinde hep yanlarında olmaya gayret gösterdik.” dedi.

Şehzadeler Belediyesi'nin hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Çelik, hizmet noktasında Şehzadeler'de hiç kimseye karşı bir ayrım içerisinde olmadıklarını ve bunun da vatandaşlar tarafından net bir şekilde görünüp bilindiğini söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da dernek üyelerine hitaben yaptığı konuşmada seçimlerin öneminden bahsederek, Cumhur İttifakının Şehzadeler Belediyesi Başkan adayı Ömer Faruk Çelik ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün'e destek istedi.

Ardahanlılar Dayanışma Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Yılmaz Ünal, Başkan Çelik'in kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığına ve tüm etkinliklerinde destekçileri olduğuna değinerek destekleri için teşekkür etti. Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Haydar İzci ise, Manisa'da Ömer Faruk Çelik denince akla güler yüzlü, kabiliyetli çalışkan bir yerel yöneticinin geldiğini söyledi. Saruhanlılar Köy ve Beldeleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Yunus Emre Şahin de vatandaşlardan kendilerine ulaşan talepleri ilettikleri Şehzadeler Belediyesinden her zaman bu taleplere yanıt bulduklarını söyledi.

Karaağaçlı'da yoğun sevgi seli

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Karaağaçlı Mahallesinde de coşkuyla karşılandı. Karaağaçlı' da önce mahalle sakinlerini kahve ve iş yerlerinde ziyaret edip, selamlayarak temaslarına başlayan Başkan Çelik, daha sonra köy kahvesinde vatandaşlara hitap etti.

Kendisinin Cumhur İttifakı adayı olduğunu ancak bugün kendisine destek verenlerin sadece Cumhur İttifakının tarafları olan AK Parti ve MHP seçmenlerinin olmadığını dile getiren Başkan Çelik, “Farklı siyasi partilere gönül verenler de beni durdurup diyorlar ki; başkanım geçen seçim sana oy vermedik, sizin partiden değiliz, hatta siyasi olarak başka görüşteyiz. Ancak siz bize beş yıl içinde hiç öteki muamelesi yapmadınız. İyi günde kötü günde bizimle birlikte oldunuz. Hizmet ettiniz, mütevazi oldunuz, bizi dışlamadınız. Bize tepeden bakmadınız bugün de biz size sahip çıkacağız. Allah'a hamd ediyorum. Bizim gönlümüzde herkese yetecek kadar sevgi var. Biz Hz. Ali'nin 'Öyle yaşa ki öldüğünde düşmanların bile ağlasın' diyen sözünü kendisine felsefe kabul etmiş insanlarız. Biz dürüst çalıştık. Bugün buraya başımızı önümüze eğdirecek, yüzümüzü kızartacak bir yanlışın içerisine girmemiş olmanın rahatlığı huzuru ve onuru ile gelebiliyoruz. Kendi işimize göstermediğimiz hassasiyeti kamunun kaynaklarını kullanırken gösterdik. O yüzden de bugün gönül rahatlığı ile sizlerin karşısındayız, desteğinizi istiyoruz. Yaptıklarımızı anlatıyor yapacaklarımızı paylaşıyoruz.” diye konuştu.

"Manisa kazanacak"

Cumhur İttifakı sayesinde Şehzadeler'in daha fazla hizmet alacağını kaydeden Başkan Çelik, “Cumhur İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün. Bütün kalbimizle yüreğimizle kendisini destekliyor ve oy istiyoruz. Mehmet Güzgülü şimdi büyükşehirde başkanvekilliği yapıyor. Cengiz Ergün'ün danışmanı, daha önce Yunusemre'deydi şimdi bizim belediye meclisi listemizde. Bu ne demek Şehzadeler'e yapacağımız hizmetlerde artık elimiz daha da güçlü demek. Bundan sonra tüm mahallelerimiz daha fazla yatırım alacak hizmet alacak. Bir yandan Şehzadeler olarak biz öte yandan büyükşehir. Bu birliktelikle Manisa kazanacak. Büyükşehir bakanlıklardan hükümetlerden destek alacak biz büyükşehirden destek alacağız. Nasıl ki 15 Temmuz'da iki liderin çağrısı ile AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partililer meydanlara çıkarak ülkeyi hainlerden kurtardıysa Manisa'da da bu iki partinin kadroları hizmet destanları yazacaktır. Rabbim bizi mahcup etmesin, bizi şaşırtmasın, şımartmasın doğru istikametten ayırmasın.” dedi.