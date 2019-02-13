Başkan Çelik: "Esnaf dostu bir belediye kurduk"

Şehzadeler'e 5 yılda büyük hizmetler kazandırdıklarını ifade eden Başkan Çelik, 171 bin vatandaşın tamamına ayrım yapmadan hizmet ettiklerini söyledi.

Seçim ziyaretleri kapsamında oda ziyaretlerini sürdüren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Bakkallar Odası'nı ziyaret etti. Ziyaret esnasında Başkan Çelik'e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkan Vekili Mustafa Zeybek, Belediye Meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.

Şehzadeler'de 5 yıllık süre içerisinde 171 bin vatandaşın tamamına ayrım yapmaksızın hizmet ettiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Görev yaptığımız 5 yıllık süre içerisinde her zaman sizlerle bir arada olduk. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Esnaf dostu bir belediye kurduk. Onların işlerini kolaylaştırmak için büyük çaba sarf ettik. Şehzadeler'de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin içerisinde olduğu Cumhur İttifakının adayı olarak seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz herkesin oyuna sahibiz. Bugüne kadar hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmetlerimizi yaptık. Gönül belediyeciliğini kurduk, gönül belediyeciliği ile hizmetlerimizi yaptık. Cumhur İttifakımızın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Cengiz Ergün ve 17 ilçemizin tamamı için sizlerden destek istiyoruz. Biz, Manisa'da başta büyükşehir olmak üzere 17 ilçemizde Cumhur İttifakı adaylarının büyük başarı elde edeceklerine inanıyoruz." dedi.

“Güzel bir birliktelik oldu”

Cumhur İttifakının ülke için güzel bir birliktelik olduğunu ifade eden Bakkallar Odası Başkanı Saffet Taşkıncan ise şunları söyledi: “Cumhur İttifakı birlikteliğini bizler çok önemsiyoruz. Bu birliktelik beklenen güzel bir birliktelikti. Rabbim yolunuzu açık etsin. Geçtiğimiz yıl Oda Başkanlığı görevine seçildim. Ancak 5 yıldır Belediye Başkanımız ile Muhtar olmam asabi ile yakın çalışmalarımız var. Muhtarlık binaları konusunda bizlere büyük destekleri olmuştu. İlk muhtarlık binasını da bizim mahallemizde inşa etmişti. Selçuklu - Osmanlı mimarisinde yapılan güzel binalar hem bizi hem de vatandaşlarımızı memnun etmiştir. Bu noktada çok teşekkür ediyorum. Rabbim 31 Mart seçimlerinin memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”