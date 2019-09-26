Başkan Çelik geleneksel el sanatları kurslarını inceledi

Unutulmaya yüz tutan 25 geleneksel el sanatı kursunun düzenlendiği, 520 yıllık tarihi Kurşunlu Han'da incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Verdiğimiz sözü tuttuk. Tarihi Kurşunlu Han'ı kültür ve sanatın bir merkezi haline getirerek, kapılarını halkımıza açtık” dedi.

Kültür ve sanatın merkezi olması amacıyla Şehzadeler Belediyesi tarafından restore edilerek, günümüze kazandırılan 520 yıllık tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen geleneksel el sanatları kursları başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kurşunlu Han'ı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve kursiyerler ile bir araya geldi. Düzenlenen kursları tek tek ziyaret eden, el sanatları ustaları ve kursiyerler ile bir araya gelen Başkan Çelik, kurslara vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun kaldı. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Başkan Çelik, “Bilindiği gibi Kurşunlu Han'ı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden restorasyon karşılığı kiraladık ve burayı aslına uygun şekilde restore ettik. Verdiğimiz sözü de yerine getirdik. Burayı kültür ve sanatın merkezi haline getirerek, kapılarını halkımıza açtık. Şuan burada 25 ayrı dalda 251 kursiyerimiz unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızla ilgili ders almaya başladılar. Günün belli saatlerinde kursiyerlerimiz geliyor ve kendilerine ücretsiz yer tahsis ettiğimiz el sanatkarı hocalarımızdan el sanatlarımızı öğrenerek yaşatıyor ve inşallah gelecek nesillere de aktarıyor olacaklar. Kurslarımıza yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emek sarf eden arkadaşlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Kurşunlu Han şehrimize gelen turistlerin, ziyaretçilerin mutlaka gezmek isteyeceği bir merkez haline dönüştü. Misafiriniz geldiğinde mutlaka Kurşunlu Han'a getirin. Hem bu muhteşem tarihi yapıyı hem de burada ustalarımızın yaptığı ürünleri görsünler. Buradan hediyelik de temin edebilirler. Böylece şehrimizin turizmine ve tanıtımına hep birlikte katkıda bulunmuş oluruz” şeklinde konuştu.

Tarihi yapı, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan unutulmaya yüz tutmuş 25 geleneksel el sanatı kursuna ev sahipliği yaparken kurslar arasında ahşap boyama, tezhip, çini, ebru, takı tasarım, telkari, su kabağından lamba yapımı gibi el sanatları yer alıyor.