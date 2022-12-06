Başkan Çelik gönüllü gençlerle buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehzadeler Gençlik Merkezi'nin gönüllüleri ile bir araya geldi. Keyifli bir sohbetin edildiği etkinlikte kulakların pası, gönüllü gençlerin çalıp söylediği, türkülerle silindi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle Şehzadeler Gençlik Merkezi'nin gönüllüleri için bir türkü gecesi düzenledi. Geceye Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Tarım İl Müdürü Metin Öztürk ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şehzadeler Gençlik Merkezi'nin gönüllüleri hakkında bilgi vererek şöyle dedi: "Buradaki gençlerimiz gönüllü olarak şehrimize hizmet ediyorlar. Birçoğu öğrenci. Bizim için çok kıymetliler. Bugün de Dünya Gönüllüler Günü. Bugün onlar için bir araya gelmek onlarla birlikte keyifli birkaç saat geçirmek istedik. Bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum"

Davet edilince koşarak geldiğini dile getiren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, "Gençlerle birlikte olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Şüphesiz ki diğer gençlerin mutluluğu, huzuru, sanat ve sporla buluşması için gönüllü olarak elini taşın altına koyan gençler çok daha kıymetli ve değerli. Esas itibariyle şu üç günlük dünyada aslolan bir gönül kazanabilmek, gönüllere girebilmek. Çünkü hayat bir şekilde başlıyor, sınırlı bir süre için geldiğimiz dünyadan belli sorumluluklarımızla birlikte süre tamamlanınca ayrılıyoruz. Gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek, gönüllerde bir iz bırakabilmek son derece önemli. Biz il belediye başkanı olduğumuzda siyasi literatürde gönül belediyeciliği gibi bir tabir yokken doğaçlama, vatandaşlarımızın teveccühü ile namımız, lakabımız 'Gönüllerin Başkanı' olmuştu. Şimdi Gönüllüler Günü'nde Gönüllerin Başkanı olarak gönüllü gençlerimizle birlikte olduğumuz için ayrı bir mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar beni en çok mutlu eden, şahsıma izafe edilen sıfat 'Gönüllerin Başkanı' sıfatı idi. Mesele şu; makamlar geçici, ömür geçici, servet geçici. Dünyanın her şeyi geçici. Darlığı da bolluğu da. Ama bir gönüle girebilirsek, bir gönül kazanabilirsek, öldükten sonra arkamızdan 'iyi insandı' diyen kişi sayısı daha fazla olursa, arkamızdan fazladan bir Fatiha okunursa ne mutlu bize. Tüm kardeşlerime davetleri, şehrimize hizmetleri için teşekkür ediyor, günlerini bir kez daha kutluyorum. Tabi tüm bu çalışmaların kaptanı Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehzadeler Gençlik Merkezi'nin gönüllüleri ve kursiyerlerinden oluşan orkestra sahne aldı ve çalıp söylediği türkülerle geceye renk kattı. Gençlik Merkezi Karikatür Atölyesi'nde eğitim gören Hüseyin Mert Dinç, Başkan Çelik'e yaptığı bir tabloyu hediye derken; gecede hep birlikte pasta kesilerek gönüllülerin günleri kutlandı.