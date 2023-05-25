Başkan Çelik hemşehri dernekleriyle buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve İsmail Bilen ile birlikte Manisa'daki hemşehri derneklerinin yönetici ve temsilcileriyle buluştu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur İsmail Bilen ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ile birlikte Manisa'daki hemşehri derneklerinin yönetici ve temsilcileriyle bir araya geldi. Görevde oldukları 9 yıl boyunca hemşehri derneklerini önemseyerek onlarla birlikte sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Çelik "Anadolu'nun ya da gönül coğrafyamızın muhtelif yerlerinden şehrimize gelip yaşayan her bir vatandaşımızı önemsiyoruz. Onlara değer veriyoruz. Bir zenginlik olarak kabul ediyoruz. Anadolu'nun dört bir yanının güzelliklerini, kültürünü Manisa'ya getirip tanıtmak bizim gücümüze güç katar diye inanıyoruz. Farklılıklar bizim için bir çatışma unsuru değildir. Bir zenginliktir yeter ki ortak paydalarımızda bir tereddüt ve en ufak bir şaşma olmasın." şeklinde konuştu. Hemşehri dernekleriyle bundan sonraki süreçte de ortak projelere imza atacaklarını belirten Başkan Çelik "Bundan en ufak bir tereddüdünüz olmasın. Biz bunu yaparken en ufak bir ayrımcılık yapmadık ki bunu da en iyi siz bilirsiniz" dedi.

21 yıldır Türkiye'de herkesin istediği gibi yaşadığını, özgürce istediğini söylediğini kaydeden Başkan Çelik, "Kimse görüşleri sebebiyle bir hak mahrumiyetine uğramadı. Yapılan eserlerden, hizmetlerden herkes istifade etti. Ama gelinen süreçte farklı seslere tahammül edemeyip masalar yumruklanıyor. Geleceğiz, hesap soracağız diyenler var. Kendine oy vermedi diye depremzedelere söylenen çirkin ifadeler var. Bunlar hoş şeyler değil. 85 milyonun kucaklanması lazım. Farklılıklarımızın zenginlik olarak görülmesi lazım. Bu sözlerle ya da bir takım elle işaretler yapmakla olmuyor. Kalp yaparak kucaklama olmuyor. Eylemleriniz sözleriniz yaptığınız işaretlerle uyuşmuyorsa bu olmaz. Kendi içlerindeki farklı düşünen gazetecileri bile linç eden anlayışların 85 milyonu kucaklayıp, bu ülkeyi huzur ve barış içerisinde yönetmesini beklemek mümkün değil" dedi.

Daha sonra hemşehri derneği yönetici ve temsilcilerine hitap eden AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen inançları gereği, yetiştikleri örf, gelenek ve töre gereği yerelde ve genelde hizmet üretirken insanlara farklı bir gözle bakmalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ve her gittikleri yerde ilgiyle karşılandıklarını ifade eden AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur "Hepimiz aynı partili olmayabiliriz. Bu bizim zenginliğimizdir" dedi.