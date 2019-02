Başkan Çelik: "Her kesimin oyuna talibiz"

Ziyaretler kapsamında Başkan Çelik ve beraberindeki heyet Pazarcılar Odası, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Kültür Derneği ile Manisa Yeşilay Cemiyeti'ni ziyaret ederek Cumhur İttifakına destek istedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 31 Mart yerel seçimleri kapsamında sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine aralıksız olarak sürdürüyor.Başkan Çelik ziyaretler kapsamında Manisa Pazarcılar Odası, Manisa'yı Mesiri Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği ve Manisa Yeşilay Cemiyeti'ni ziyaret etti. Yapılan ziyaretler esnasında Başkan Çelik'e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanvekili Veysel Neze, Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler ilçe Başkanı Şener Özten ve partililer de eşlik etti.

Şehzadeler Belediyesinin 5 yıllık süre içerisinde pazarcı esnafının sorunlarına kayıtsız kalmadığını ifade eden Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, “5 yıl boyunca bize her türlü desteği gösterdiniz. Kapınız biz pazarcı esnafına her zaman açıktı. Bizim her zaman karşılaştınız sorunlarımız ve sıkıntılarımız oldu. Bunları büyük ölçüde çözüm noktasında gereken her şey yaptınız. Yaşadığımız sıkıntıları bilmektesiniz bunlarla birlikte önümüzdeki dönem yapılacak çalışmanızı da ifade ettiniz. 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimlerin Manisa'ya Şehzadeler'e ve Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah birçok daha başarılı çalışmaları beraber yapmayı Rabbim nasip etsin.” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in Cumhur İttifakı adayı olarak gösterilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Manisa Mesiri Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, “Bizleri ziyaret ettiğiniz için ekibimiz adına size çok teşekkür ediyoruz. Manisa'da Yeni kurulan bir ilçede 5 yıl içerisinde çok ciddi çalışmalar yaptığınızı görüyoruz. Bu başarılı çalışmaları devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti olarak Cumhur ittifakı adayı gösterildiniz. Bu bizi gerçekten memnun etti. Sizin de dediğiniz gibi siyasi kimliğiniz ve belediye başkanlığınız haricinde bizim sizinle abi kardeş hukukumuz mevcut. Çıkmış olduğunuz bu yolda Rabbimden başarılar diliyorum” diye konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in Yeşilay'a her zaman destek olduğunu ifade eden Yeşilay Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun ise, “Bizim değerli başkanımızın ile geçmişe dayalı bir siyasi yol arkadaşlığımız var. 2014 seçimlerinde çalışmalarda sizlere eşlik ederken hayallerinize ve projelerinize yakından şahit oldum. Yeşilay Cemiyeti olarak bizler sizden razıyız. Şehzadeler Belediyesi olarak halkımıza ve bizlere güzel hizmetler sunduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Biz Yeşilay Cemiyeti olarak sizin kapınızı her çaldığımızda kapınız bizlere açık oldu. Bize her zaman destek oldunuz. Her çalışmamızda sizden olumlu yanıtlar aldık. Bu bizi çok mutlu etti. Çıkmış olduğunuz bu yolda sizlere başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şehzadeler'de cumartesi günleri kurulan Alaybey Pazar yerinin yerine yeni ve katlı bir pazaryeri yapmak için çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, “Şehzadeler Belediyesi olarak göreve gelmiş olduğumuz 2014 yılından bu yana Şehzadeler'e yeni bir pazar yeri kazandırmak için çalıştık. Ancak merkezde bir yer olmamasına rağmen bunu bahane yapmadan yeni bir pazar yerini şehrimize kazandırmak için çabalıyoruz. Şehzadeler'e belirlemiş olduğumuz bir alanın pazar yeri olarak kullanılabilmesi için başlattığımız çalışmaları sürdürüyoruz. Resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından Şehzadeler'e güzel ve modern bir pazar yeri kazandıracağız. Şehzadeler'e yapacağımız pazar yeri ile alakalı Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız görüşme neticesinde katlı pazar yerinin altına iki kat olacak şekilde Büyükşehir belediyemiz de bir otopark yapacak. Pazarın olduğu günlerde vatandaşlarımız araçları ile gelip otoparkta araçlarını bırakıp alışveriş yapabilecekler. Pazarın olmadığı günlerde ise üst katlarda yine buradaki birkaç mahallenin otopark sorunu çözebilecek neticede şekilde otopark olarak kullanılacak. Şehzadeler Belediyesi olarak biz her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Cumhur İttifakının ülke menfaatleri için önemli bir birliktelik olduğunun altını çizen Başkan Çelik, “Bilindiği gibi 31 Mart yerel seçimlerine Cumhur ittifakı olarak giriyoruz. Cumhur ittifakı son derece önemli bir birliktelik. Cumhur ittifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı olarak Bizler AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarına talibiz. Ancak bunun yanı sıra şehrimizde yaşayan tüm hemşehrilerimizin oylarına talibiz. Çünkü biz şehrimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızı kucakladık. Şehzadeler'de yaşayan 171 bin vatandaşımıza ayrım yapmadan hizmet götürdük. Şehzadeler Belediyesi olarak biz çok kısıtlı imkanlarla göreve başladık. Buna rağmen Şehrimize birçok eserler kazandırdık. Görev yaptığımız süre içerisinde şükürler olsun ki 67 mahallemizin tamamına eşit şekilde hizmetler götürdük. Tüm bu hizmetleri yaparken sivil toplum kuruluşlarımız bizim en büyük paydaşlarımız oldu. Görevimizi iyi şekilde yapmış olmanın huzur içerisinde bugün halkımızın karşısındayız. Bu nedenle Cumhur ittifakının Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Sayın Cengiz Ergün'e, Şehzadeler'de şahsıma ve 17 ilçede Cumhur ittifakına halkımızdan destek istiyoruz” dedi.