Başkan Çelik hobi bahçelerini inceledi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin geçtiğimiz dönem Veziroğlu Mahallesi'nde 50 dönümlük arazi içerisinde hizmete açtığı, içerisinde 318 adet hobi bahçesinin yer aldığı Hobi Bahçelerinde incelemelerde bulundu. Akşam saatlerinde Hobi Bahçelerini ziyaret eden Başkan Çelik, önce alanı dolaşarak Hobi Bahçelerindeki durum hakkında görevlilerden bilgi aldı ardından hizmetten yararlanan vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Çelik'i karşılarında gören vatandaşlar büyük sevgi gösterilerinde bulunarak, bahçelerine davet etti. Hobi Bahçelerinde toprakla haşır neşir olmanın kendilerine sağladığı faydadan söz eden vatandaşlar, Başkan Çelik'e teşekkürlerini iletti. Hobi Bahçelerinde ürettikleri organik ürünlerden Başkan Çelik'e ikram eden vatandaşlar bölgede ihtiyaç duydukları konular hakkında da Başkan Çelik'ten talepte bulundular. Vatandaşların Hobi Bahçeleri hakkındaki görüşleri, Başkan Çelik'i memnun ederken; Başkan Çelik hizmetin sunulması noktasındaki eksikliklerin giderilmesi için de görevlilere talimat verdi. Vatandaşların çay davetini de geri çevirmeyerek bahçelerine konuk olan Başkan Çelik, onlarla koyu bir sohbete girdi.