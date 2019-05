Başkan Çelik ilk iftarı vatandaşlarla yaptı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ramazan ayının ilk iftarını, tarihi Kurşunlu Han'da kurulan sofrada vatandaşlarla birlikte açtı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftarını, hayırseverlerin katkılarıyla tarihi Kurşunlu Han'da kurulan 500 kişilik iftar sofrasında, vatandaşlarla birlikte açtı. İftar saati öncesinde tarihi hana gelen Başkan Çelik, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte kazanların başına geçerek yemek dağıtımı yapan ve tarihi Kurşunlu Han'da Ramazan'ın ilk iftarını açmaya gelenlere hitap eden Başkan Çelik, “Evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da günahlardan bağışlanma olan Ramazan'ı hakkıyla yaşayabilmeyi, Kadir gecesini ihya edebilmeyi ve günahlardan arınmış bir şekilde Ramazan bayramına kavuşmayı Cenabı Hak bizlere ve tüm ümmete nasip etsin” dedi.

Şehzadeler Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca hayırseverlerin de desteği ile her gün 500 kişilik iftar sofrası kuracaklarını ifade eden Başkan Çelik, “Sofralarımız daha önce Cumhuriyet Meydanı'nda kuruluyordu. Ramazan her yıl on gün kışa doğru geliyor. Geçen yıl yağmur nedeniyle bazı günler orada iftar sofralarımızı kuramamıştık. O nedenle bu yıl restorasyonunu tamamladığımız 520 yıllık tarihi Kurşunlu Han'da sofralarımızı kuruyoruz. Yağmur olursa burada gölgesine sığınabileceğimiz alanlar var.” şeklinde konuştu.

“Ramazan kardeşliğimizin göstergesidir”

Ramazan boyunca çeşitli vesilelerle iftar sofralarında vatandaşlarla olacağını ifade eden Başkan Çelik sözlerini şöyle tamamladı:

“Mahallelerimizde vatandaşlarımız ile birlikte olacağız. Çat kapı iftarlar yapacağız. Tespit ettiğimiz evlere iftara beş dakika kala gidip lokmamızı o ev halkıyla paylaşmış olacağız. İnşallah Ramazan'ı dolu dolu ihya etmiş olacağız. Ramazan birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin bir sembolü ve göstergesidir. Ramazanı bu anlamda en iyi şekilde yaşayan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Her yerde hayırlar, sofralar, infak faaliyetleri görülmektedir. Bu mübarek ayda varsa küsler onları da barıştıralım, buluşturalım, gönülleri ihya edelim. Manevi iklim ve rahmet ikliminden doya doya istifade edelim. Ramazan sofralarımıza katkıda bulunan hayırseverlerimize de teşekkür ediyoruz. Allah yaptıkları tüm hayırları kabul etsin.”

Tarihi mekan ilk iftarına ev sahipliği yaparken, akşam ezanının okunmasıyla birlikte önce oruçlar açıldı, ardından dualar edildi.