Başkan Çelik, Kaymakam Çaykara ve kurum müdürlerini ağırladı

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, yeni dönemi nedeniyle tebriklerini iletti.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler'deki kurumların müdürleri Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Çelik'i tek tek ziyaret etmek yerine, kurum müdürleriyle birlikte ziyareti makul ve mantıklı bulduğunu bu nedenle birlikte ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydeden Kaymakam Çaykara, Başkan Çelik'le bir süredir birlikte çalıştıklarına değinerek “Gayretinize, çalışmalarınıza, samimiyetinize hep birlikte şahidiz” dedi. Şehzadeler ilçesinde bütün kurumların bir aile sıcaklığı içinde çalışmasında, belediyenin emek ve katkısının inkar edilemez olduğunu kaydeden Kaymakam Çaykara, “Bundan sonra da yeni bir ruh ve anlayışla Manisa'nın marka değeri olan Şehzadelerimizi birlikte daha güzel noktalara getirmeye gayret göstereceğimizi düşünüyorum. Hep birlikte buna niyet ediyoruz. Rabbim hayırlı muvaffakiyetler versin. Size de yeni döneminizde hayırlı muvaffakiyetler diliyorum” şeklinde konuştu.

“Diyalog ve iş birliğimiz devam edecek”

Kaymakam Çaykara başta olmak üzere teşrif eden kurum müdürlerine ziyaretleri nedeniyle teşekkürlerini ileten Başkan Çelik ise, “Beş yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da inşallah tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte el birliğiyle asli görevimiz olan necip milletimize hizmet etme görevini yerine getireceğimizden kimsenin en ufak tereddüdü olmasın” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar hizmetin olduğu her yerde kurum ayrımı gözetmeksizin, herkesle diyalog ve iş birliği içerisinde olduklarına değinen Başkan Çelik şunları söyledi: “Bundan sonra da inşallah bu diyalog ve iş birliğimiz, artarak devam edecektir. Sayın Kaymakamımıza destekleri, katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da her daim yanımızda olacağına dair bir tereddüdüm yok. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum.”