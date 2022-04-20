Başkan Çelik muhtarlara yapılacak hizmetleri anlattı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Aşağıçobanisa Mahallesi'nde düzenlenen sahur programında civar mahallelerin muhtarları ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Aşağıçobanisa Mahallesi Muhtarı Yahya Yüksel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda belediyenin mahallelere yaptığı ve yapacağı hizmetler konuşuldu, fikir alışverişinde bulunuldu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Kavas, Haşim Yener Bilir, Bilal Demir, Ahmet Songüler ve Fatih Baybatur, Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Tonguç ile birlikte Aşağıçobanisa Mahallesi Muhtarı Yahya Yüksel'in düzenlediği sahur programına katıldı. Sahur programında Şehzadeler Muhtarlar Dernek Başkanı ve Hacıhaliller Mahallesi Muhtarı Şeref Ocaklıgil, Sancaklıiğdecik Mahallesi Muhtarı Arif Kurtoğlu, Sancaklıbozköy Mahallesi Muhtarı Kadir Dalgın, Sancaklıkayadibi Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaya, Hamzabeyli Mahallesi Muhtarı Sami Türk, Yeşilköy Mahallesi Muhtarı İbrahim Fındıkoğlu, Sancaklıçeşmebaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Durmaz, Sancaklıuzınçınar Mahallesi Muhtarı Selvet Coşkuner, Yukarıçobanisa Mahallesi Muhtarı Cemil Uzel, Karaoğlanlı Mahallesi Muhtarı Hakan Kara ve Selendililer Dernek Başkanı Özgür Ercan da hazır bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de yaptığı konuşmada “Sahurumuzu Aşağıçobanisa Mahallemizde yapıyoruz. Muhtarımız Yahya Yüksel sağolsun bizleri davet etti. Burada civar mahallelerimizin muhtarları, belediye başkan yardımcılarımız ve hemşehrilerimiz ile bir aradayız. Çok güzel sohbet ettik. Hem mahallelerimize yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları değerlendirdik, hem de mübarek bir Ramazan gecesinde kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmeye çalıştık. Güzel ev sahipliği için Muhtarımız Yahya Yüksel'e, bizi gece vakti yalnız bırakmayan diğer muhtarlarımıza, hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı içerisinde bu tür birliktelikler, sohbetler, lokmayı paylaşmalar son derece güzel ve anlamlı oluyor. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Bugün burada beş belediye başkan yardımcımız ve Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekilimizle birlikteyiz. Dinliyoruz. Tüm hemşehrilerimizin emrindeyiz” dedi.

Muhtarların mahallelere hizmet götürürken en büyük paydaşları olduğunu kaydeden Başkan Çelik “Muhtarlarımız bizim mahallelerdeki gören gözümüz, işiten kulağımız hisseden duyularımızdır. Onlar bize her zaman mahallelerinin daha güzel olması için geldiler. Biz bu noktada muhtarlarımızı, yerelde seçilmiş insanlarımızı, çok önemsiyor ve değer veriyoruz. Muhabbet dolu bir gece oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.