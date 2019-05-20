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Başkan Çelik parkı çocuklara emanet etti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ahmet Bedevi Mahallesi’nde oyun ve fitness gruplarının yer aldığı parkta çocuklar ile bir araya geldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ahmet Bedevi Mahallesi'nde oyun ve fitness gruplarının yer aldığı parkta çocuklar ile bir araya geldi.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hafta sonu mesaisini AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ile birlikte Ahmet Bedevi Mahallesi'nde geçirdi. Mahallede çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulunan Başkan Çelik, mahalledeki oyun parkında da çocuklar ile bir araya geldi. Park içinde yer alan fitness gruplarında Çipiloğlu ile birlikte bir süre spor yapan Başkan Çelik, bu sırada da oyun parkındaki çocuklar ile sohbet etti. Önce kendisini ve Çipiloğlu'nu çocuklara tanıştıran Başkan Çelik, daha sonra onlara nasihatlerde bulundu. Çocuklara parktan memnun olup olmadıklarını soran Başkan Çelik, aldığı ‘memnununuz' cevabı özerine parkı çocuklara emanet etti. Başkan Çelik, parkın temiz tutulması ve korunması için çocukların azami özen göstermesi gerektiğini onlara anlatarak, “Parkı size emanet ediyorum. Onu temiz tutun ve koruyun. Kimsenin parkı kirletip yıpratmasına izin vermeyin” dedi.

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