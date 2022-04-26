Başkan Çelik sahurda öğrenci evine misafir oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda öğrenim gören üniversiteli gençlerin sahurda evine misafir oldu. Gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Çelik, öğrencilik yıllarına da geri döndü. Öğrencilerle birlikte keyifli bir sahur yapan Başkan Çelik, “Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan paylaşmak ve anlamaktır. Bugün sahurumuzu üniversiteli genç kardeşlerimiz ile birlikte yapıyoruz. Her açıdan güzel ve bereketli bu gecede misafirperverlikleri için öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyorum. Büyük mutluluk duyduğum bu sahurda öğrencilik yıllarıma döndüm. Gençlerimiz Türkiye'nin aydınlık yarınları, geleceği. Ülkemizi, makamlarımızı bir gün sizlere emanet edeceğiz. Gençlerimizden tek arzumuz bu emaneti korumaları ve ilelebet ileriye taşımalarıdır. Tüm öğrencilerimizin Ramazan-ı şerifini tebrik ediyor, derslerinde başarılar diliyorum” dedi.