Başkan Çelik Sancaklıbozköy'de destek istedi

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Sancaklıbozköy'den destek istedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ömer Faruk Çelik'in seçim çalışmaları kapsamındaki durağı bu kez Sancaklıbözköy Mahallesi oldu. Mahalle halkı Başkan Çelik'i havai fişek, konfeti ve meşaleler ile karşılayıp bağrına bastı. Köy kahvesinde vatandaşlar ile bir araya gelmeden önce Başkan Çelik için kurban kesildi. Binasız, parasız, araçsız, gereçsiz çıktıkları yolda; şikayet etmeden, çok çalışarak, güler yüzlü, çalışkan ve şeffaf bir belediye kurarak, 67 mahalleye kesintisiz hizmet götürdüklerine değinen Başkan Çelik “Doğumdan ölüme kadar insan hayatının her alanına hitap eden, hayatı kolaylaştıran, sizleri mutlu eden sayısız projeleri bir bir hayata geçirdik. Şehzadelere Manisa'mıza büyük eserler kazandırdık” dedi. Hobi bahçeleri, Veziroğlu Sosyal Tesisleri, Şehzadelerpark gibi Türkiye'ye örnek olan projeler yaptıklarını ve ecdat yadigari tarihi yapıları restore ederek, günümüz hayatına yeniden kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Çelik, Manisa'nın tarımından ticaretine, kültürel hayatından sosyal hayatına kadar her alanda söz verdikleri projeleri yapmış olmanın gönül rahatlığı ile bir seçim kampanyası yürüttüklerini söyledi.

Görev süresi boyunca yaptıkları hizmetleri hatırlatan Başkan Çelik, "Sıfırdan 40 tane park yaptık. Yeşil alan miktarını 218 bin metrekareden 488 bin metrekareye çıkardık. Sıfırdan 65 tane çocuk parkı, 17 tane engelli çocuklarımız için engelsiz oyun parkını biz yaptık. Çok amaçlı salonlar, kültür evleri, düğün salonları halı sahalar bir bir bizim tarafımızdan yapıldı. Şehzadelerdeki tüm okullarda izimiz var. Sıfırdan 3 tane okul yaptırabileceğimiz bütçeyi okullarımızın şartlarını iyileştirmek için harcadık. Kreşimiz, Gençlik Merkezimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi için hizmet veriyor. 10 bin aileyi Hoş Geldin Bebek projemiz kapsamında ziyaret ederek, ailelerimizin çocuk mutluluklarına ortak olduk. Şehzadelerdeki bütün camilerimizin bakım ve onarımlarını yaptık. Araç parkımıza 78 tane sıfırdan araç kazandırdık vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için. Sosyal belediyeciliğin gereklerini, fakirimizi fukaramızı rencide etmeden, reklamımızı yapmadan, yerine getirdik. Halkla ilişkilerde marka bir belediye olduk. Kolay ulaşılabilir olduk. 3 bin 550 kilometrenin üzerinde ova yolunun bakımını yaptık. Bu Manisa tarihinde bir rekordur. Daha bilinçli çiftçilik yapılsın diye çiftçilerimiz için kurslar düzenledik sertifikalar dağıttık. Çiftçilerimizin tarım fuarlarına ulaşımı için ücretsiz destek olduk. Arı kovanları dağıttık" ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Belediyesi'nin Sancaklıbozköy'e yaptığı hizmetlerden söz ederek konuşmasını sürdüren Başkan Çelik, mahalleye yaptıkları Kiraz Pazarı ile ilgili çalışmaları anlatarak "Buranın bir hayali vardı. Burası kirazın başkentti. Kuzey yarım kürenin ilk kirazı burada yetişiyor. Kiraz sezonu geldiğinde burada bir yoğunluk yaşanıyor. Biz göreve geldiğimizde bin bir emekle kiraz yetiştiren üretici ürününü kahvehanelerde, otobüs duraklarında satmaya çalışıyordu. Üç tane zabıta burada düzeni sağlamakta zorlanıyordu. Kazalar yaşanıyordu zaman zaman. Söz verdik Kiraz Pazarı yapacağız dedik. Nerede Kiraz Pazarı varsa önce gidip onları inceledik. Armutlu'da var dediler gittik. Kemalpaşa'da var dediler gittik. Onların ki Kiraz Pazarıysa vallahi bizim yaptığımız sarayın da sarayıdır. Manisa'nın değil, Ege Bölgesi'nin değil Türkiye'nin en modern Kiraz Pazarını binbir emekle yaptık, kiraz üreticimizin hizmetine sunduk” diye konuştu.

Yeni düğün salonu ve meydan düzenlemesi müjdesi

Başkan Çelik daha sonra yeni dönemde mahalleye yapmayı planladıkları projelerden söz etti. Mahallenin düğün salonunun yetmediğine dikkat çeken Başkan Çelik “Sancaklıbozköy'deki vatandaşlarımıza hizmet edecek yepyeni ve modern bir düğün salonu yapacağız. Mahallemizin meydanında bir Meydan Düzenlemesi gerçekleştireceğiz. Alanı daha modern ve düzenli bir hale getireceğiz.” dedi. Yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu kaydeden Başkan Çelik, yeni dönemde Cumhur İttifakı ile birlikte yatırımları Şehzadelere daha rahat kazandıracaklarını söyledi.