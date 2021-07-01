Başkan Çelik ŞEGEM öğrencilerini tebrik etti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, LGS'de 100 öğrencinin 6'sının yüzde 10'luk dilimde yer aldığı Şehzadeler Belediyesi Eğitim Merkezi'ni (ŞEGEM) ziyaret ederek öğrencileri tebrik etti.

ŞEGEM'de öğrenim görerek, LGS'ye hazırlanan öğrenciler, gurur veren başarılar elde etti. ŞEGEM'de öğrenim gören 100 öğrenciden 6'sı % 10'luk başarı dilimde yer alarak, başta aileleri olmak üzere Şehzadeler Belediyesi'ne büyük bir gurur yaşattı. Öğrencileri gösterdikleri başarı nedeniyle tebrik eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hayata geçirdiğimiz ŞEGEM'in 2021 LGS sonuçlarında ortaya çıkan başarısı, hepimizin göğsünü kabarttı. Gösterdikleri başarı nedeniyle kurslarımızda eğitim alan tüm evlatlarımızı ve ailelerini kutluyorum. Kurslarımızda özveriyle hizmet veren ŞEGEM idarecilerini ve öğretmenlerini de tebrik ediyorum.” dedi.

ŞEGEM öğrencilerinin aldıkları puanlar ve yüzdelik dilimler ise şöyle; Zeynep Tuba Güney 478 puanla yüzde 0,21, İbrahim Özdamar 475,3764 puanla yüzde 0,25, Umut Çelebi 398,1989 puanla yüzde 5,85, Ezel Güngörgil 383,4332 puanla yüzde 8,05, Göktürk Ahmet Çayırlı 382,4232 puanla yüzde 8,21, Serhat Barış Şipka 376,5758 puanla yüzde 9,18.