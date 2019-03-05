Başkan Çelik: “Şehit ve gazilerimize minnet borcumuzu ödemeyiz”

Onlara olan minnet borcumuzu ne yapsak ödemeyiz.” dedi.

Yoğun bir programla seçim çalışmalarına devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Çelik, Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı Manisa Şube Başkanı Osman Akoral, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Bayram Şevik ve Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İsmet Taner ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaretleri sırasında Şehzadeler Belediyesi'nin hayata geçirdiği hizmetler ve projeler hakkında bilgi veren Başkan Çelik, yeni dönem için de onlardan destek istedi.

“Şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz”

Başkan Çelik ve beraberindekilerin ilk durağı Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı Manisa Şubesi oldu. Şehit ve gazilerimize çok şey borçlu olduğumuzu ifade eden Başkan Çelik, “Bugün huzur içinde bir seçim kampanyası yürütebiliyorsak bu gazilerimizin ve şehitlerimizin sayesindedir. Onlara olan minnet borcumuzu ne yapsak ödemeyiz.” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şube Başkanı Osman Akoral da Başkan Çelik ve beraberindekilere çıktıkları yolda başarı dileyerek, seçimlerin ülkemiz ve Şehzadeler'e hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyarette vakıf yöneticileri konuklarına ziyaret anısına üzerinde, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” yazan vakıf atkılarından hediye etti.

Manisa tarımını konuştular

Başkan Çelik ve beraberindekilerin sonraki durağı Tarım Kredi Kooperatifi oldu. Burada Kooperatif Müdürü Bayram Şevik ve kooperatif personeli ile bir araya gelen Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nin proje ve hizmetleri hakkında bilgi vererek onların görüş ve taleplerini aldı. Sıcak bir ortamda sohbet havasında gerçekleştirilen ziyaret sırasında Manisa tarımı ve geçtiğimiz aylarda yaşanan aşırı yağış nedeniyle tarım sahalarında meydana gelen hasarın boyutu da konuşuldu.

Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasını da ziyaret eden Başkan Çelik ve beraberindekiler burada Oda Başkanı İsmet Taner ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Şehzadeler Belediyesi'nin zorlu kuruluş süreci ve sonrasında gerçekleştirdiği proje ve hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 67 mahallemize kesintisiz hizmet götürerek, doğumdan ölüme kadar insan hayatının her alanına dokunan hizmet ve projeleri hayata geçirdik. Bugün Şehzadeler Belediyesi'nde hiç kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden herkesin belediyesi olabildiğimiz için gittiğimiz her yerde büyük ilgi ve teveccüh görüyoruz.” dedi.

Oda Başkanı İsmet Taner de seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, Başkan Çelik ve ekibine başarılar diledi.

Yörük Türkmen Derneği'ne destek sözü

Başkan Çelik, Sancaklıiğdecik'te de Manisa Yörük Türkmen Derneği başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Çelik'e ziyareti sırasında AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.

Yörük Türkmen Derneklerinin, kültürün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli olduğunu kaydeden Başkan Çelik, “Bugüne kadar derneğimiz ile bir takım ortak projelerimiz oldu. Çok değerli başkanımız Arif Kurtoğlu çok çalışkan, cevval bir başkan. Sadece Ege Bölgesi değil, Türkiye'deki bütün Türkmen Şenliklerine katılıyor, oradan misafirler davet ederek ağırlıyor. Biz Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hep yanlarında olduk. Bundan sonra da gönül birliğiyle daha büyük projelere imza atarak daha güzel etkinlikler hayata geçireceğiz.” dedi.

Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu da Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in her zaman kendilerine destek olduğunu ifade ederek, “Başkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Her aradığımızda kendisine ulaştık. Derneğimiz üç yıldan beri faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştireceğimiz bağbozumu şenliklerine hazırlanıyoruz. Cumartesi günü de Yaren Gecesi düzenleyeceğiz buradan herkesi davet ediyoruz.” diye konuştu.