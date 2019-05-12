Başkan Çelik Şehzadeler Ticaret Merkezini inceledi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye tarafından Manisa Şehir Hastanesi'nin karşında yapılan Şehzadeler Ticaret Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, 19 iş yerinin bulunacağı ticaret merkezini haziran ayında açmayı hedeflediklerini, inşaatın çalışma takviminin önünde gittiğini müjdeledi.

Beş yıllık dönemde sayısız hizmet ve projeyi hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, yeni döneme de hızlı başladı. Adnan Menderes Mahallesi'nde Şehir Hastanesi'nin karşısında bulunan alanda yapımı planlanan ticaret merkezinin temeli kısa süre önce atıldı, inşaat yükselmeye başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye tarafından yapılan Şehzadeler Ticaret Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Çelik'e incelemeleri sırasında Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Ahmet Songüler ile Basın Halkla İlişkiler Müdürü Haşim Yener Bilir de eşlik etti. Civar mahalle sakinleri ile hasta ve hasta yakınlarının faydalanacağı 2 bin 470 metrekare alan üzerine inşa edilecek Şehzadeler Ticaret Merkezi'nde 19 iş yeri yer alacak. İnşaat hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Çelik ticaret merkezini haziran ayında açmayı hedeflediklerini, inşaatın çalışma takviminin önünde gittiğini müjdeledi. Başkan Çelik, “Yaz aylarında projenin inşaat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bu projemizi de halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bölgeye artı bir değer katacağına inandığımız ticaret merkezimiz şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.