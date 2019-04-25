Başkan Çelik tebrikleri kabul etti

31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakının adayı olarak katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, vatandaşların teveccühüyle bir kez daha başkanlığa seçildi. Mazbatasını alarak yeni dönem görevine başlayan Başkan Çelik, vatandaşlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve bürokratları belediyede ağırlayarak, tebriklerini kabul ediyor. Başkan Çelik'in ziyaretçileri arasında AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cemal Alat ve Sabah Gazetesi Bölge Müdürü Necmettin Gülak; Manisa Defterdarı Şenol Gezer; MÜSİAD Başkanı Reşit Ürper ve yönetimi; Merkez Efendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Hastane Müdürü Halil İbrahim Yavuzuçar ile Bilal Uygur; Manisa Şoförler Odası Başkanı Salih Karaağaç ve yönetimi; Ticaret İl Müdürü Kenan Kınay; Ensar Vakfı Başkanı Arif Çeler ve yönetimi; Ziraat Odası Başkanı Halil Altındağ ve yönetimi yer aldı.

Ziyarete gelen konuklar, Başkan Çelik'e yeni dönem için iyi dilek ve temennilerini ileterek, başarılar dilerken; Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de misafirlerine nazik ziyaretleri, iyi dilek ve temennileri için teşekkür etti. Başkan Çelik, yeni dönemde Şehzadeler Belediyesi'nin hizmetlerinin kaldığı yerden artarak devam edeceğini; kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile kurulan sağlıklı iletişim kanallarının yeni dönemde de açık olacağını söyledi.