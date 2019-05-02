İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Çelik Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetimine seçildi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bugün İstanbul’da gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği 5.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği 5. Olağan Genel Kurulu'nda birlik yönetim kuruluna seçilen 35 belediye başkanından biri oldu.


Türk Dünyası arasında mevcut olan ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate alarak, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak amacıyla kurulan, aralarında Azerbaycan, KKTC, Bosna Hersek, Arnavutluk, Moğolistan, Tataristan gibi Türk ülkelerinden belediyelerin de bulunduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği, bugün 5. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Manisa'dan genel kurula katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, genel kurulda birlik yönetim kuruluna seçilen 35 belediye başkanından biri oldu. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin amaçları arasında Türk Dünyası arasındaki tarihi ve kültürel mirası korumak; ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek; kent ve kent yönetimlerinin sorunlarını ve çözüm yollarını belirlemek, ortak çözümler aramak ve uygulama çalışmaları yapmak; Kent yönetimi ve kent kültürü konusunda yeni modelleri araştırmak ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, yaptırmak ve yapılan çalışmaları desteklemek yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.