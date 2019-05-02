Başkan Çelik Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetimine seçildi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği 5. Olağan Genel Kurulu'nda birlik yönetim kuruluna seçilen 35 belediye başkanından biri oldu.

Türk Dünyası arasında mevcut olan ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate alarak, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak amacıyla kurulan, aralarında Azerbaycan, KKTC, Bosna Hersek, Arnavutluk, Moğolistan, Tataristan gibi Türk ülkelerinden belediyelerin de bulunduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği, bugün 5. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Manisa'dan genel kurula katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, genel kurulda birlik yönetim kuruluna seçilen 35 belediye başkanından biri oldu. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin amaçları arasında Türk Dünyası arasındaki tarihi ve kültürel mirası korumak; ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek; kent ve kent yönetimlerinin sorunlarını ve çözüm yollarını belirlemek, ortak çözümler aramak ve uygulama çalışmaları yapmak; Kent yönetimi ve kent kültürü konusunda yeni modelleri araştırmak ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, yaptırmak ve yapılan çalışmaları desteklemek yer alıyor.