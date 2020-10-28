Başkan Çelik vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde Şehzadeler çarşısında esnaf ziyaretleri yaparak hemşehrilerine hem Türk bayrağı hediye etti, hem de kandil ve bayramlarını tebrik etti. Ziyaretleri sırasında Başkan Çelik'e, Başkan Yardımcıları Mehmet Kavas, Bilal Demir ve Ahmet Songüler de eşlik etti. Kuyumcular Çarşısından başlayan etkinlikte tek tek esnafları ziyaret eden Başkan Çelik vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Başkan Çelik şöyle konuştu: “Bugün mübarek Mevlid Kandili. Tüm hemşehrilerimin kandilini tebrik ediyorum. İslam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. İslam aleminin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine vesile olsun. İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının dinmesine vesile olsun inşallah. Yarın da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Bu bizim için son derece önemli bir bayram. Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'e az bir süre kala Türkiye Cumhuriyetini daha da büyütmek, güçlendirmek için var gücüyle çalışan kadrolar olarak Cumhuriyet Bayramını idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle de hem kandil tebriği yapıyor hem de vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor ve ay yıldızlı şanlı bayrağımızı esnaflarımıza, vatandaşlarımıza hediye ediyoruz ki, evlerimize, iş yerlerine asılsın, göğsümüzü kabartsın. Dosta güven, düşmana korku salsın diye. Hemşehrilerimin kandil ve bayramlarını bir kez daha tebrik ediyor, hayırlı günler diliyorum.”