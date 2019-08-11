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Başkan Çelik vatandaşlarla bayramlaştı

Kurban Bayramı Namazını Gökbel Mahallesinde kılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, namazın ardından Şehzadeler ilçesindeki kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kurban Bayramı namazını Gökbel Mahallesinde kıldı. Namazın ardından cami bahçesinde, Gökbel Mahallesindeki vatandaşlarla bayramlaşan ve ardından ilçe merkezindeki Perşembe Pazarı alanı, Alaybey ve Nurlupınar pazaryeri alanlarında oluşturulan kurban kesim yerlerini ziyaret eden Başkan Çelik burada kurbanlarını kesmeye getiren vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesinin kurulduğu yıldan itibaren Kurban kesim yerlerinde kurduğu ikram standında vatandaşlara ikramlar dağıttı. Başkan Çelik'i karşısında gören vatandaşlar, Başkan Çelik'e sevgi gösterinde bulunarak, hatıra fotoğrafı çekildi.

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