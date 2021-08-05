Başkan Çelik yaz kurslarında öğrencilerle buluştu

Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesinin verimli bir yaz dönemi geçirdiğini ifade ederek, kurslardan 485 öğrencinin yararlandığını belirtti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Akif Özer, Yönetim Kurulu üyeleri Şerif Gül ve Taha Okan Taniş ile birlikte Şehzadeler Belediyesinin düzenlediği yaz spor okulları ile hızlandırılmış yaz kurslarını ziyaret etti. Başkan Çelik ve beraberindekilerin ilk durağı, basketbol kursu oldu. Atatürk Spor Salonu'nda verilen kurslarda öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Çelik, onlarla bir süre sohbet ederek çalışmalarını izledi ve kurs hocalarından bilgi aldı. Başkan Çelik ve beraberindekiler kursiyer öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunarak, hediyeler verdi ve onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Çelik ve beraberindekilerin sonraki durağı, Şehzadeler Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenen hızlandırılmış yaz kursları oldu. 5, 6 ve 7 sınıf öğrencileri için düzenlenen bir üst sınıfa hazırlık kursları ile bilgisayar, tasarım ve Kuran kursu öğrencileri ile bir araya gelen Başkan Çelik, öğrencilerle sohbet etti, kurslardan memnun olup olmadıklarını sordu. Başkan Çelik ve beraberindekilerin sonraki durağı ise Atatürk Olimpik havuzunda düzenlenen yüzme kursu oldu. Yüzmeyi öğrenen öğrencileri bir süre izleyen Başkan Çelik, daha sonra öğrenciler ile sohbet etti.

Ziyaretlerinin ardından bir açıklama yapan Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak çok verimli bir yaz geçirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: “Bu yaz çocuklarımızı, gençlerimizi ihmal edemezdik. Onlar için birçok kurs düzenledik. Gençlik Merkezimizde hızlandırılmış yaz kurslarımız devam ediyor. Öğrencilerimize bir üst sınıfa hazırlık kurslarımızda Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih dersleri veriliyor. Ayrıca bilgisayar işletmenliği kursu, tasarım kursu ve Kuran Kursumuz mevcut. Bu kurslarımıza 205 öğrencimiz devam ediyor. Bununla birlikte bir de Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğimiz ile birlikte yaz spor okulları düzenliyoruz. Bu kurslarda öğrencilerimiz futbol, basketbol, yüzme, geleneksel okçuluk, muay-thai gibi branşlarda eğitimler veriliyor. Arkadaşlarımız ile birlikte bu kurslarımızı ziyaret ettik. Çocuklarımıza başarılar diledik, memnuniyetimizi ifade ettik. Hocalarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”