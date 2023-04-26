Başkan Çelik yeni spor tesislerinin müjdesini verdi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu ve Bilal Demir ile birlikte Şehzadeler'e yapılacak 8 yeni spor tesisinin müjdesini verdi. Şehzadeler'in güzel insanlarına güzel müjdelerinin olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Şehzadeleri her alanda ayağa kaldırmak, geliştirmek için milletvekillerimiz, hükümetimizle birlikte el birliğiyle bugüne kadar sayısız eserler ve hizmetleri ilçemize kazandırdık. Yine bugün spor alanında yeni projeleri kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

Müjdelerden ilkinin Sancaklıbozköy Mahallesi'ne olduğunu dile getiren Başkan Çelik, "Amatör futbol müsabakalarının oynanabileceği 96x66 ölçülerinde, 500 kişilik kapalı tribününün olduğu, giyinme ve soyunma odalarının olduğu bir futbol tesisini mahallemize kazandırıyoruz. Tesisimizin ihalesi yapıldı, yer teslimi aşamasında. İnşallah önümüzdeki günlerde Sancaklıbozköy Mahallemizde bu büyük semt sahasının inşaatı çalışmaları başlayacak. Ahmet Bedevi Mahallemiz ve Yeni Harmandalı Mahallemizin ikisine de 20x40 ölçülerinde 2 tane açık halı saha ve yine bununla birlikte voleybol ve basketbol açık sahaları yapılacak. Bu projelerin ihalesi 3 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. İnşallah ihale sürecinin ardından hem Ahmet Bedevi Mahallemizdeki okulun bahçesine hem de Yeni Harmandalı Mahallemizdeki okulun bahçesine halı saha ve voleybol sahalarının yapımı başlamış olacak. Yine Sancaklıiğdecik, Hamzabeyli ve Yeniköy Mahallelerimize de 20x40 ölçülerinde aydınlatmalı halı sahalar yapılacak. Ödenekleri geldi, bunların da ihalelerine başlanıyor" cümlelerine yer verdi.

Karaağaçlı Mahallesi'ne de mahalle tipi bir kapalı spor salonu yapılacağını belirten Başkan Çelik, "Buraya yapılacak tesisimizin de projesi hazır, ödeneği geldi. 370 metrekare kapalı alanı olan, çocuklarımızın her türlü sportif faaliyetlerini yapabileceği, gençlerimizin, sporcularımızın kullanabileceği bu kapalı spor salonumuzun da ihale süreci başlamış durumda. Bilindiği gibi daha önce Karaoğlanlı Mahallemizdeki mevcut futbol sahasını yenileme çalışmaları başlamıştı. Aynı Çobanisa Mahallemizde yaptığımız, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapılacak olan gibi 96x66 ölçülerinde, 500 kişilik tribünü olan futbol tesisimizde de çalışmalar yüzde 95 tamamlandı. İnşallah önümüzdeki aylar içerisinde de tamamen bitip, gençlerimizin hizmetine açılmış olacak. Tüm bu saydığım ihalesi yapılan, ihale günü alınan ve ihale sürecinde olan bu toplam 8 tesisin yatırım bedeli yaklaşık 50 milyon TL'dir. Tüm bu yatırımlarımız Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Manisalı hemşerileri ve bir büyükleri olduğunu hatırlatan Başkan Çelik, "Bugüne kadar ne zaman kapısını çalsak boş geri dönmedik. Bu noktada da bu projeleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz kanalıyla, buradaki değerli arkadaşlarımız vesilesiyle sürekli bakanımıza iletmiştik. Bizzat görüşmelerimizde de talebimizi iletiyorduk. Bugüne kadar pek çok projede şehrimize, ilçemize katkıları oldu. Manisa tarihinde görmediği kadar spor yatırımları aldı. Bugün de bu yeni müjdeleri paylaşıyorum. Ben emeği geçen milletvekillerimize, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk ve mesai arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkürü de bizi geri çevirmeyen bu projelere desteğini esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanımız, Manisa'nın evladı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ediyorum. Bakanımızdan Allah razı olsun. İyi ki varsınız diyorum. Bu yapılan ve yapacağımız toplam 8 tesis Şehzadelerimize ve güzel mahallelerimize hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.