Başkan Çelik Yeşilköy'de vatandaşlarla bayramlaştı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bayram namazını Yeşilköy Mahallesi'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Çelik, mahalle sakinlerinin çay davetine icabet ederek bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Her bayram farklı bir mahallede bayram namazı kılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kurban Bayramı namazını Yeşilköy Mahallesi'nde kıldı. Bayram namazı için sabah erken saatlerde Yeşilköy Mahallesi'ne giden Başkan Çelik'e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Başkan Yardımcıları Mehmet Kavas ve Bilal Demir ile birim müdürleri eşlik etti. Başkan Çelik, namazdan hemen sonra cami içerisinde vatandaşlarla bayramlaştı. Namaz sonrasında mahalle halkının çay davetine katılan Başkan Çelik, burada vatandaşların sorunlarını dinledi. Çay eşliğinde edilen sohbetin ardından Yeşilköy Mahallesi'nden ayrılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kurban kesim yeri olarak belirlenen Alaybey ve Nurlupınar pazar yerlerini ziyaret etti. Ziyaret esnasında kurbanlarını kesen vatandaşları tek tek dolaşan Başkan Çelik, vatandaşlarla bayramlaştı. Şehzadeler Belediye Başkanı seçildiği ilk yıldan itibaren her yıl bayram namazını farklı bir mahallede kılmaya özen gösterdiğini ifade eden Başkan Çelik, “Her bayram olduğu gibi bu bayram da vatandaşlarımız ile bir aradayız. Bugün AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve müdürlerimiz ile birlikte namazımızı Yeşilköy Mahallemizde eda ettik. Namaz sonrası vatandaşlarımız ile bir araya gelerek bayramlaştık. Bayramın bereketinden faydalandık. Burada vatandaşlarımız ile bir süre sohbet ettikten sonra kurban kesim alanlarımızda incelemelerde bulunduk. Bilindiği gibi Şehzadeler Belediyesi olarak kurban kesim alanlarında vatandaşlarımızın rahatlıkla kurbanlarını kesebilmeleri için hazırlıklarımızı yapıyoruz ve vatandaşlarımıza bu alanlarda ikramlarda bulunuyoruz. Bu şekilde sabah erken saatlerde kurbanını kesmeye gelen vatandaşlarımıza bir nebze de olsa yardımcı olmuş oluyoruz. Bugün de kesim alanlarında arkadaşlarımız stantlarımızı kurdular, meyve suyu ve kek gibi ikramlarımızdan dağıtıyorlar. Biz de bugün kesim alanlarına gelerek buradaki vatandaşlarımız ile bayramlaşma fırsatı bulmuş olduk. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.