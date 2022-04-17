Başkan Çelik yetimlerle aynı sofrada buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Dünya Yetimler Günü nedeni ile Tarihi Kurşunlu Han'da yetim çocuklarla birlikte iftar yaptı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, her yıl Ramazan ayının 15'inci günü kutlanan Dünya Yetimler Günü nedeni ile Kurşunlu Han'da kurulan Kardeşlik Sofrasında yetimlerle iftarını açtı. İftar programına Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Şehzadeler İlçe Müftüsü Ramazan Sancak ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kurşunlu Han'da düzenlenen iftar programında yetimlerle bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yetim çocukları tek tek ziyaret ederek, çocuklara hediyeler takdim etti. Birlikte açılan iftarın ardından Kurşunla Han içerisinde kurulan sahnede çocuklar, Kurşunlu Han avlusunda yapılan etkinlikte çocuklar kendileri için dağıtılan pamuk şekerleri alarak Hacivat - Karagöz gösterisini büyük bir keyifle izlediler.