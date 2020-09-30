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Başkan Çelik Yiğitbaş Veli Camii ve türbesindeki çalışmaları inceledi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa’nın manevi mimarlarından Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'nın manevi mimarlarından Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz.'nin (Yiğitbaş Veli) türbesinin yer aldığı alanda, Şehzadeler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi. Başkan Çelik, çalışmaları iki ay içinde tamamlamayı planladıklarını ifade etti.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Şehzadeler Belediyesi teknik ekipleri ve Yiğitbaşı Veli Vakfı Başkanı Sefer Yıldız ile birlikte, içerisinde Manisa'nın manevi mimarlarından Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz.'nin (Yiğitbaş Veli) türbesinin de yer aldığı alanda başlatılan cami yapım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi. İlk olarak Şehzadeler Belediyesi'nin girişimleri, Yiğitbaş Veli Vakfı'nın çabaları ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen cami inşaatında incelemelerde bulanan Başkan Çelik ve beraberindekiler, daha sonra Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi. Başkan Çelik incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Nasip olursa 2 ay içerisinde buradaki tüm çevre düzenleme çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Bu sırada cami inşaatıyla ilgili çalışmalar da tamamlanmış olacak. Camisi, abdesthanesi, çevre düzenlemesiyle Manisa'mıza, Yiğitbaş Veli Hazretlerine yakışır bir çalışma gerçekleştirmiş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah kazasız belasız tamamlamayı ve açılışını gerçekleştirmeyi bizlere nasip etsin.”

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